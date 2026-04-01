Piège de People La Fabrique Dole
Piège de People La Fabrique Dole vendredi 17 avril 2026.
Dole
Piège de People
La Fabrique 30 Boulevard Wilson Dole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Une caméra cachée s’invite sur scène qui va bouleverser la vie tranquille d’une famille à la campagne. La télévision installe ses caméras et ses micros dans une ferme de la France profonde, où va se confronter, le naturel des habitants locaux avec l’exubérance de l’agent artistique. Dans cette mise en scène inventive, les comédiens multiplient les situations imprévues. Les quiproquos s’enchaînent et les révélations surgissent, chaque rebondissement déclenchant les éclats de rire d’un public conquis. .
La Fabrique 30 Boulevard Wilson Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Piège de People
L’événement Piège de People Dole a été mis à jour le 2026-04-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE
À voir aussi à Dole (Jura)
- Mini stage de sauvetage Place Précipiano Dole 13 avril 2026
- Color Dole 2026 Parvis des Arquebusiers Dole 19 avril 2026
- YVES JAMAIT – LA COMMANDERIE Dole 22 avril 2026
- ANNE ROUMANOFF – LA COMMANDERIE Dole 24 avril 2026
- Anne Roumanoff Dole La Commanderie Dole 25 avril 2026