Piège de People La Fabrique Dole

Dole

Piège de People

La Fabrique 30 Boulevard Wilson Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Une caméra cachée s’invite sur scène qui va bouleverser la vie tranquille d’une famille à la campagne. La télévision installe ses caméras et ses micros dans une ferme de la France profonde, où va se confronter, le naturel des habitants locaux avec l’exubérance de l’agent artistique. Dans cette mise en scène inventive, les comédiens multiplient les situations imprévues. Les quiproquos s’enchaînent et les révélations surgissent, chaque rebondissement déclenchant les éclats de rire d’un public conquis. .

La Fabrique 30 Boulevard Wilson Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 72 11 22

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English : Piège de People

L’événement Piège de People Dole a été mis à jour le 2026-04-05 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE