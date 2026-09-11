Informations pratiques

Saint-Épain

Piège de People (théâtre)

Espace Philippe Barillet Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-10

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-23 2026-10-24

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté présentent leur nouvelle pièce « Piège de People » de Franck Didier.

Réservation conseillée au 06 70 02 15 39 (par SMS).

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté présentent leur nouvelle pièce « Piège de People » de Franck Didier.

Benjamin Schindler, producteur/réalisateur a proposé à la chaîne TV1-6 son nouveau concept d’émission intitulée « Piège de People ». Pour sa première émission, sa « victime » sera Samantha Summers, jeune chanteuse à la mode découverte deux ans plus tôt par l’émission de TV1-6 « Qui veut devenir la nouvelle pop-idol ? ». Le décor est planté. Sous les caméras de télévision, le canular se déroulera chez les parents de Samantha agriculteurs de leur état, au cœur de la France profonde. Leur complicité est bien entendu requise, ainsi que celle de leur couple d’amis et de Clémentine, l’exubérante agent artistique de Samantha… Belle soirée en perspective… ou pas ?

Réservation conseillée, par SMS 9 .

Espace Philippe Barillet Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 70 02 15 39 lesvalleesvertesstepain@outlook.fr

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English :

Les Nouveaux Compagnons de la Prévôté present their new play, « Piège de People, » by Franck Didier.

Reservations are recommended at 06 70 02 15 39 (via text message).

L’événement Piège de People (théâtre) Saint-Épain a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme