PIÈGE MOI ! ALORS ELLE DANSE Brousses-et-Villaret

Informations pratiques

Brousses-et-Villaret

PIÈGE MOI ! ALORS ELLE DANSE

Route de Cuxac Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre de sa saison culturelle, l’association L’Eau Vive vous invite à venir découvrir Marianne. Marianne, elle aime danser. Et elle aime son public. Son spectacle, c’est un pur défi chorégraphique. La scène s’anime, les costumes valsent, les musiques balancent… en réponse aux choix du public.

Marianne nous embarque dans cette aventure de danse d’impro ! Elle va danser, sans savoir sur quelle musique, nourrie des mots qu’elle vient de découvrir, et cela nous raconte quelque chose. C’est éblouissant.

On aime TOUT dans ce spectacle ! Découvrir que la danse contemporaine peut se faire si accessible tout à coup ; l’invitation à réveiller l’enfant qui danse en nous ; le grand talent de cette danseuse.

Et il y a fort à parier que vous serez pris·e d’une irrésistible envie de danser après ça !!

Avant la représentation l’Eau Vive vous présentera le programme de la nouvelle saison.

Spectacle tout public (Scène réservée à l’artiste, les petits explorateurs restent dans les gradins). Buvette bio et locale.

Sur participation libre.

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Route de Cuxac Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

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English :

As part of its cultural season, the L’Eau Vive association invites you to come discover Marianne. Marianne loves to dance. And she loves her audience. Her show is a true choreographic challenge. The stage comes alive, the costumes twirl, the music swings… in response to the audience’s choices.

Marianne takes us on this adventure in improvisational dance! She dances without knowing what music will play, drawing inspiration from the words she’s just discovered—and it tells us something. It’s dazzling.

We love EVERYTHING about this show! Discovering that contemporary dance can suddenly become so accessible; the invitation to awaken the child who dances within us; the immense talent of this dancer.

And you can bet you’ll be overcome by an irresistible urge to dance after this!!

Before the performance, L’Eau Vive will present the program for the new season.

Show for all ages (the stage is reserved for the artist; little explorers stay in the audience). Organic and local refreshments available.

Donations welcome.

L’événement PIÈGE MOI ! ALORS ELLE DANSE Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-08-10 par