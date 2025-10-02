PIÉGÉS AU GRAND AIR ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Deux citadins qui vont se perdre dans la campagne profonde, reconnexion à la nature ou calvaire survivaliste ?

Durée 1h15

Quand Sam apprend que sa grand-mère a besoin d’aide pour s’occuper de sa ferme à la campagne, il en profite pour emmener son ami Flo qui peine à trouver l’inspiration pour écrire sa nouvelle pièce à succès.

Mais sur place, ils découvrent qu’il n’y a ni wifi ni eau courante… et entre le chant du coq qui ne passe pas sur vibreur, la grand-mère un peu trop mystérieuse et le camping définitivement trop sauvage, cette semaine au grand air devient rapidement un calvaire ! 16 .

Two city dwellers lose themselves in the deep countryside. Is this a reconnection with nature or a survivalist ordeal?

Running time: 1h15

Zwei Städter, die sich in der tiefen Landschaft verirren. Eine Wiederverbindung mit der Natur oder ein überlebenswichtiges Martyrium?

Dauer: 1h15

Due abitanti della città si perdono nella profonda campagna: è una riconnessione con la natura o una prova di sopravvivenza?

Durata: 1 ora e 15 minuti

Dos habitantes de la ciudad se pierden en plena naturaleza. ¿Se trata de una reconexión con la naturaleza o de una prueba de supervivencia?

Duración: 1 hora y 15 minutos

