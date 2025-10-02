PIÉGÉS AU GRAND AIR ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 16 – 16 – 20 EUR
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-05
Deux citadins qui vont se perdre dans la campagne profonde, reconnexion à la nature ou calvaire survivaliste ?
Durée 1h15
Quand Sam apprend que sa grand-mère a besoin d’aide pour s’occuper de sa ferme à la campagne, il en profite pour emmener son ami Flo qui peine à trouver l’inspiration pour écrire sa nouvelle pièce à succès.
Mais sur place, ils découvrent qu'il n'y a ni wifi ni eau courante… et entre le chant du coq qui ne passe pas sur vibreur, la grand-mère un peu trop mystérieuse et le camping définitivement trop sauvage, cette semaine au grand air devient rapidement un calvaire !
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
English :
Two city dwellers lose themselves in the deep countryside. Is this a reconnection with nature or a survivalist ordeal?
Running time: 1h15
German :
Zwei Städter, die sich in der tiefen Landschaft verirren. Eine Wiederverbindung mit der Natur oder ein überlebenswichtiges Martyrium?
Dauer: 1h15
Italiano :
Due abitanti della città si perdono nella profonda campagna: è una riconnessione con la natura o una prova di sopravvivenza?
Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol :
Dos habitantes de la ciudad se pierden en plena naturaleza. ¿Se trata de una reconexión con la naturaleza o de una prueba de supervivencia?
Duración: 1 hora y 15 minutos
