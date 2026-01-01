PIEL THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

PIEL

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:20:00

Date(s) :

2026-01-29

Une seule note et nous partons en voyage vers des paysages intimes. À bord de ses percussions, Livia nous raconte des histoires peau à peau avec une voix qui enchante et une présence qui illumine.

Ensorcelée par le fado, les chants du folklore italien et espagnol jusqu’aux mélodies de l’Amérique Latine, elle se laisse traverser par les musiques du monde pour créer la carte sonore de son propre univers.

Entre mélodies évocatrices et rythmes envoûtants, Livia Giaffreda nous promet un voyage émouvant, lunaire et vivant. 9 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A single note and we’re off on a journey to intimate landscapes. Aboard her percussion instruments, Livia tells skin-to-skin stories with an enchanting voice and an illuminating presence.

L’événement PIEL Toulouse a été mis à jour le 2026-01-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE