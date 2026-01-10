PIERPOLJAK en concert à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 19:30 – 22:00

Gratuit : non À partir de 25,99€ Tout public

Figure majeure du reggae français, Pierpoljak revient sur scène avec son live band pour un concert généreux, fédérateur et chargé de bonnes vibrations. Des millions d’albums vendus, une Victoire de la Musique et plus de 12 albums au compteur, il fait partie des artistes qui ont marqué durablement le reggae hexagonal, avec des titres devenus de véritables hymnes intergénérationnels.Ce concert accompagne la sortie de « Skabadeng », son nouvel album paru en octobre 2025, qui marque le retour de sa collaboration avec le légendaire Clive Hunt, figure emblématique du reggae jamaïcain. Un projet fort, salué comme un véritable événement par les amateurs du genre.L’occasion également de célébrer les 25 ans de l’album culte « J’fais c’que j’veux », récompensé par une Victoire de la Musique et vendu à plus de 200 000 exemplaires.Un rendez-vous reggae authentique, entre classiques intemporels et nouvelles vibrations live.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/pierpoljak-en-concert-a-nantes



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

