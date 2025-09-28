Pierrate Rose Octobre Rose à Pierre-la-Treiche rue de Viterne Pierre-la-Treiche

L’Association Respir 54 organise une marche au profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.

La Pierrate Rose est une marche mixte de 6 kilomètres ouverte à tous.

L’association organise également une vente de boucles d’oreilles, porte-clés et marque-pages.

Pensez à vous inscrire !Tout public

rue de Viterne Salle des fêtes Poussot Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 25 64 31 assorespir54@gmail.com

English :

The Association Respir 54 is organizing a walk in aid of the Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.

The Pierrate Rose is a 6-kilometer mixed walk open to all.

The association is also organizing a sale of earrings, key-rings and bookmarks.

Don’t forget to sign up!

German :

Der Verein Respir 54 organisiert eine Wanderung zu Gunsten des Krebsinstituts Lothringen-Alexis Vautrin.

Die Rosa Pierrate ist eine gemischte Wanderung von 6 Kilometern, an der alle teilnehmen können.

Der Verein organisiert außerdem einen Verkauf von Ohrringen, Schlüsselanhängern und Lesezeichen.

Denken Sie daran, sich anzumelden!

Italiano :

L’Associazione Respir 54 organizza una camminata a favore dell’Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.

La Pierrate Rose è una passeggiata mista di 6 chilometri aperta a tutti.

L’associazione organizza anche una vendita di orecchini, portachiavi e segnalibri.

Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

La Association Respir 54 organiza una marcha a beneficio del Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.

La Pierrate Rose es una marcha mixta de 6 kilómetros abierta a todos.

La asociación organiza también una venta de pendientes, llaveros y marcapáginas.

¡No olvide inscribirse!

