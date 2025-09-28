Pierrate Rose Octobre Rose à Pierre-la-Treiche rue de Viterne Pierre-la-Treiche
Pierrate Rose Octobre Rose à Pierre-la-Treiche rue de Viterne Pierre-la-Treiche dimanche 28 septembre 2025.
Pierrate Rose Octobre Rose à Pierre-la-Treiche
rue de Viterne Salle des fêtes Poussot Pierre-la-Treiche Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28 09:45:00
fin : 2025-09-28 13:00:00
Date(s) :
2025-09-28
L’Association Respir 54 organise une marche au profit de l’Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.
La Pierrate Rose est une marche mixte de 6 kilomètres ouverte à tous.
L’association organise également une vente de boucles d’oreilles, porte-clés et marque-pages.
Pensez à vous inscrire !Tout public
.
rue de Viterne Salle des fêtes Poussot Pierre-la-Treiche 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 25 64 31 assorespir54@gmail.com
English :
The Association Respir 54 is organizing a walk in aid of the Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.
The Pierrate Rose is a 6-kilometer mixed walk open to all.
The association is also organizing a sale of earrings, key-rings and bookmarks.
Don’t forget to sign up!
German :
Der Verein Respir 54 organisiert eine Wanderung zu Gunsten des Krebsinstituts Lothringen-Alexis Vautrin.
Die Rosa Pierrate ist eine gemischte Wanderung von 6 Kilometern, an der alle teilnehmen können.
Der Verein organisiert außerdem einen Verkauf von Ohrringen, Schlüsselanhängern und Lesezeichen.
Denken Sie daran, sich anzumelden!
Italiano :
L’Associazione Respir 54 organizza una camminata a favore dell’Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.
La Pierrate Rose è una passeggiata mista di 6 chilometri aperta a tutti.
L’associazione organizza anche una vendita di orecchini, portachiavi e segnalibri.
Non dimenticate di iscrivervi!
Espanol :
La Association Respir 54 organiza una marcha a beneficio del Institut de Cancérologie de Lorraine-Alexis Vautrin.
La Pierrate Rose es una marcha mixta de 6 kilómetros abierta a todos.
La asociación organiza también una venta de pendientes, llaveros y marcapáginas.
¡No olvide inscribirse!
L’événement Pierrate Rose Octobre Rose à Pierre-la-Treiche Pierre-la-Treiche a été mis à jour le 2025-09-19 par MT TERRES TOULOISES