Pierre à poissons Saint-Aubin-sur-Mer 5 juillet 2025 17:00

Calvados

Pierre à poissons Digue Favreau Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

2025-08-23

La traditionnelle Pierre à poissons arrive ! Venez participez à cette grande distribution de moules et maquereaux grillés sur la plage en face de l’office de tourisme.

La traditionnelle Pierre à poissons arrive ! Venez participez à cette grande distribution de moules et maquereaux grillés sur la plage en face de l’office de tourisme. .

Digue Favreau

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

English : Pierre à poissons

The traditional Pierre à poissons is coming! Come and take part in this great distribution of grilled mussels and mackerel on the beach in front of the tourist office.

German : Pierre à poissons

Der traditionelle Fischstein kommt! Machen Sie mit bei dieser großen Verteilung von gegrillten Muscheln und Makrelen am Strand gegenüber dem Tourismusbüro.

Italiano :

Arriva la tradizionale Pierre à poissons! Venite a partecipare a questa grande distribuzione di cozze e sgombri alla griglia sulla spiaggia di fronte all’ufficio turistico.

Espanol :

¡Llega la tradicional Pierre à poissons! Venga a participar en este gran reparto de mejillones y caballas a la plancha en la playa, frente a la oficina de turismo.

L’événement Pierre à poissons Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-17 par Calvados Attractivité