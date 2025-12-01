Pierre-Antoine Damecour s’échauffe Le Cargo de Nuit Arles

Pierre-Antoine Damecour s’échauffe

Samedi 13 décembre 2025 de 21h30 à 22h45. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 EUR

Début : 2025-12-13 21:30:00

fin : 2025-12-13 22:45:00

2025-12-13

Venez découvrir en petit comité la création du premier spectacle en rodage de Pierre-Antoine Damecour.

A la base sa mère voulait l’appeler Pierre et son père Antoine… à la base il voulait être champion olympique de ski de bosse et puis les croisés tu connais… à la base il pensait qu’être papa c’était facile… et à la base il voulait faire son oneman show à 20 ans mais comme il a eu la trouille il ne le fait qu’à 40. Bon l’avantage c’est qu’il a plus de choses à raconter.

Pierre-Antoine Damecour s’échauffe !

Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 55 99 info@cargodenuit.com

English :

Join us for a small-scale preview of Pierre-Antoine Damecour’s first run-in show.

German :

Erleben Sie im kleinen Kreis die Entstehung des ersten, noch in der Einlaufphase befindlichen Stücks von Pierre-Antoine Damecour.

Italiano :

Unisciti a noi per un’anteprima in scala ridotta della prima mostra di Pierre-Antoine Damecour.

Espanol :

Acompáñenos en un pequeño avance de la primera exposición en ciernes de Pierre-Antoine Damecour.

