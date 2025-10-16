Pierre Antoine Damecour – S’échauffe Le Bacchus Rennes

Pierre Antoine Damecour – S’échauffe Le Bacchus Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Pierre Antoine Damecour – S’échauffe Le Bacchus Rennes 16 – 18 octobre Tarifs : 21€ et 15€

Venez découvrir en petit comité la création de son premier spectacle en rodage

**Déconseillé, aux moins de 12 ans**

A la base sa mère voulait l’appeler Pierre et son père Antoine… à la base il voulait être champion olympique de ski de bosse et puis les croisés tu connais… à la base il pensait qu’être papa c’était facile… et à la base il voulait faire son one man show à 20 ans mais comme il a eu la trouille il ne le fait qu’à 40.

Bon l’avantage c’est qu’il a plus de choses à raconter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T22:15:00.000+02:00

02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8107-pierre-antoine-damecour-s-echauffe-octobre-2025.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine