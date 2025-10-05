PIERRE ANTOINE DAMECOUR S’ECHAUFFE – PIERRE ANTOINE DAMECOUR S ECHAUFFE – CARGO DE NUIT Arles

PIERRE ANTOINE DAMECOUR S’ECHAUFFE – PIERRE ANTOINE DAMECOUR S ECHAUFFE Début : 2025-12-13 à 21:00. Tarif : – euros.

A la base sa mère voulait l’appeler Pierre et son père Antoine… à la base il voulait être champion olympique de ski de bosse et puis les croisés tu connais… à la base il pensait qu’être papa c’était facile… et à la base il voulait faire son oneman show à 20 ans mais comme il a eu la trouille il ne le fait qu’à 40.Bon l’avantage c’est qu’il a plus de choses à raconter.Pierre-Antoine Damecour S’échauffe !Venez découvrir en petit comité la création de son premier spectacle en rodage

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13