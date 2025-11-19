PIERRE ANTOINE DAMECOUR S’ECHAUFFE – PIERREANTOINE DAMECOUR S ECHAUFFE – 3T D’A COTE Toulouse

PIERRE ANTOINE DAMECOUR S’ECHAUFFE – PIERREANTOINE DAMECOUR S ECHAUFFE Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Le sujet :À la base sa mère voulait l’appeler Pierre et son père Antoine… à la base il voulait être champion olympique de ski de bosse et puis les croisés tu connais… à la base il pensait qu’être papa c’était facile… et à la base il voulait faire son one man show à 20 ans mais comme il a eu la trouille il ne le fait qu’à 40.Bon l’avantage c’est qu’il a plus de choses à raconter.

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31