Pierre-Antoine Damecour Troyes

Pierre-Antoine Damecour

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 52 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-23

A la base sa mère voulait l’appeler Pierre et son père Antoine… à la base il voulait être champion olympique de ski de bosse et puis les croisés tu connais… à la base il pensait qu’être papa c’était facile… et à la base il voulait faire son one man show à 20 ans mais comme il a eu la trouille il ne le fait qu’à 40.



Bon l’avantage c’est qu’il a plus de choses à raconter.



Pierre-Antoine Damecour S’échauffe !



Venez découvrir en petit comité la création de son premier spectacle en rodage. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

