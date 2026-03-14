Pierre Barbancey Optimiser sa santé pour mieux vieillir

Salle polyvalente Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association a un invité local dont le discours devrait parler à tout le monde, jeunes et moins jeunes Pierre Barbancey qui a fondé à Neuvic en 2023 le centre SPORT SANTE HAUTE CORREZE , qui est une véritable réussite. Il est spécialisé en Activité Physique Adaptée, ciblant en particulier la réhabilitation respiratoire, métabolique et cardiaque.

Il a progressivement développé une approche globale de la santé fondée sur l’activité physique, la nutrition et la respiration et il accompagne au quotidien les personnes vers une amélioration durable de leur santé, de leur bien-être et de leurs capacités physiques et mentales.

Réservation obligatoire par SMS au 06 03 91 72 56 .

Salle polyvalente Saint-Hilaire-Luc Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 72 56 mmpassemard@gmail.com

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English : Pierre Barbancey Optimiser sa santé pour mieux vieillir

L’événement Pierre Barbancey Optimiser sa santé pour mieux vieillir Saint-Hilaire-Luc a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze