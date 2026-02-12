Pierre Belon un naturaliste au coeur de la Renaissance La Quinte
Pierre Belon un naturaliste au coeur de la Renaissance La Quinte dimanche 8 mars 2026.
Pierre Belon un naturaliste au coeur de la Renaissance
2 Rue Principale La Quinte Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Pierre Belon un naturaliste au coeur de la Renaissance
sa vie et son oeuvre présentées par Thierry Beltoise
Dimanche 8 mars 2026 à 15h
La Quinte, 2 rue principale (salle de convivialité derrière la bibliothèque)
Entrée libre .
2 Rue Principale La Quinte 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 40 74 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pierre Belon un naturaliste au coeur de la Renaissance La Quinte a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Sillé-Le-Guillaume