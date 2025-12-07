PIERRE BENSUSAN – PALAIS DES RENCONTRES Chateau Thierry

PIERRE BENSUSAN Début : 2025-12-07 à 18:00. Tarif : – euros.

MAIRIE DE CHATEAU-THIERRY PRÉSENTE : PIERRE BENSUSAN C’est comme si la guitare avait reçu une carte blanche pour jouer toute seule ! Nous sommes heureux d’accueillir Pierre Bensusan de retour ses Terres après huit mois de tournée mondiale en célébration de l’anniversaire de ses 50 ans de carrière. Longévité, résilience, fidelité, intégrité, originalité, excellence,… On peut citer toutes ces qualités pour décrire l’ univers de l’un des musiciens de World Music les plus éloquents de notre temps. Né en Algérie, Pierre Bensusan est compositeur, guitariste, chanteur, un aventurier de contrées insolites. Il a crée un son et une manière bien à lui d’approcher la guitare et fait partie des musiciens français d’aujourd’hui qui jouissent d’une renommée planétaire : Amérique du Nord, Europe, Chine, Japon…. C’est sur les planches (plus de 4000 concerts) et au travers de nombreuses collaborations que Bensusan a gagné l’un après l’autre tous ses galons et vendu plus d’un demi million d’albums. Seul sur scène, il nous présentera des reprises, des covers, des nouveautés, un spectacle accompagné d’une création lumières d’Angélique Persem. On a hâte !

PALAIS DES RENCONTRES 2 AVENUE LAUCONNOIS 02400 Chateau Thierry 02