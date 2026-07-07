Pierre Bouyer, récital de pianoforte Manoir du Plessix Madeuc Corseul
vendredi 10 juillet 2026 · Manoir du Plessix Madeuc · Corseul
Informations pratiques
Le pianoforte, ancêtre du piano moderne, est un instrument à cordes frappées par des marteaux. Apparu au XVIIIe siècle, cet instrument peut jouer doux (piano) et fort (forte), modulant son intensité et sa puissance sonore. Répondant aux aspirations de l’époque des philosophes du Siècle des Lumières, le pianoforte devient le centre d’une langue musicale et artistique née du romantisme. Pierre Bouyer joue sur la réplique d’un pianoforte du XVIIIe siècle, réalisée par le facteur Andreas Stein, utilisée dans le film Amadeus de Miloš Forman. Le classicisme viennois prend forme à Vienne avec Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il exprime la concentration des énergies et des personnalités autour d’axes importants du style musical et de l’organisation des formes et du langage. Par rapport à la musique baroque, le classicisme viennois se caractérise par une subtilité et une finesse inédites. Ses caractéristiques incluent un style dramatique fondé sur la tonalité, une polarisation tonique-dominante nettement affirmée, et le besoin de souligner les contrastes tout en les réconciliant.
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