Pierre, Claudette et le Loup Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et Sandrine Boureau Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Conte musical

à partir de 6 ans

L’oiseau, le canard, le chat, le grand-père, Pierre… et le loup ! Cette foule de personnages bien connue dans une version revisitée et remplie d’humour pour conquérir le cœur des petits et des grands.

Pierre et le Loup est à la fois un conte musical et une œuvre pédagogique elle a pour but d’aider les enfants à connaître et reconnaître les instruments de musique de l’orchestre, en les associant à des personnages et des animaux. Une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson et un cor 5 musiciens aguerris de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine incarnent chaque personnage à travers des mélodies et des sonorités caractéristiques !

Récitante Sandrine Bourreau

Quintette à vent de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine

ocna.fr .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

