Pierre, Claudette et le Loup Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine et Sandrine Boureau Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Conte musical
à partir de 6 ans
L’oiseau, le canard, le chat, le grand-père, Pierre… et le loup ! Cette foule de personnages bien connue dans une version revisitée et remplie d’humour pour conquérir le cœur des petits et des grands.
Pierre et le Loup est à la fois un conte musical et une œuvre pédagogique elle a pour but d’aider les enfants à connaître et reconnaître les instruments de musique de l’orchestre, en les associant à des personnages et des animaux. Une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson et un cor 5 musiciens aguerris de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine incarnent chaque personnage à travers des mélodies et des sonorités caractéristiques !
Récitante Sandrine Bourreau
Quintette à vent de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
ocna.fr .
Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr
