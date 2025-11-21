Pierre De Bethmann Quartet | Agapé Le Petit Duc Aix-en-Provence

Pierre De Bethmann Quartet | Agapé

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 20h30. Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Après sa deuxième distinction aux Victoires du Jazz en 2024, Pierre de Bethmann revient avec son nouvel album.

Le quartet comme un idéal complet, porté par une écriture personnelle et un jeu résolument collectif, deux idées premières proposées à nouveau à un monde post-pandémique, ses incertitudes, ses violences, et malgré tout peut-être aussi ses promesses.



La pianiste aux multiples récompenses revient avec un nouveau répertoire fait de formes plus ou moins attendues, de lignes mélodiques plus ou moins domptables, d’harmonies et de rythmes plus ou moins complexes… pour jouer, encore et encore.



Simple credo de quatre artistes unis par l’amour d’une culture désormais centenaire autant que par la foi en un futur possible, ensemble avant tout, mais peut-être aussi pour moquer un peu nos épuisements post-modernes et continuer à croire en une musique à partager, qui célèbre d’autant mieux le mystère de l’existence qu’elle sait aussi en panser quelques plaies. .

Le Petit Duc 1 Rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

After his second Victoires du Jazz award in 2024, Pierre de Bethmann is back with his new album.

Nach seiner zweiten Auszeichnung bei den Victoires du Jazz im Jahr 2024 kehrt Pierre de Bethmann mit seinem neuen Album zurück.

Dopo il suo secondo premio Victoires du Jazz nel 2024, Pierre de Bethmann torna con un nuovo album.

Tras su segundo premio Victoires du Jazz en 2024, Pierre de Bethmann vuelve con un nuevo álbum.

