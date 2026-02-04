Pierre de Bethmann ‘Standards trio’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Par un son à la fois plus intimiste et marqué par de fortes personnalités, ce nouveau trio continue à explorer toutes les richesses d’un répertoire de standards issus de multiples traditions musicales, parfois transformés au gré de l’inspiration harmonique et rythmique des musiciens, parfois choisis sur le vif, toujours travaillés en profondeur au fil des concerts.

Egalement pour construire un son avec deux partenaires d’exception, dont les parcours parlent d’eux-mêmes, et qui ne se lassent de cultiver la science de la musique comme un art de vivre.

Tout cela pour essayer, encore et encore, tâcher de chercher un peu de sens hors de tout dogmatisme, goûter à la joie nécessaire du partage, et se permettre ainsi le plus grand des luxes : celui de prendre le temps.

Les quatre albums, Essais Vol1, Vol2, Vol3 & Vol4, produits par ALÉA, regroupés en un coffret avec supplément spécial paru en novembre 2020, ont été successivement Indispensable JazzNews, Choc Jazz Magazine, fff Télérama, Top Mezzo, Elu Citizen Jazz, Hit Couleurs Jazz.

Le cinquième album Essais / Volume 5 paraissait en janvier 2023, et est récompensé d’un Choc Jazz Magazine et Indispensable JazzNews.

Essais / Volume 6 est à paraître le 23 janvier 2026.

Pierre de Bethmann : piano

Nelson Veras : guitare

Sylvain Romano : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards — Pierre de Bethmann poursuit sa route autour d’une nouvelle formule de trio, l’extraordinaire guitariste Nelson Veras joignant sa voix à celle du piano, et de la contrebasse de Sylvain Romano.

Le lundi 16 mars 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



