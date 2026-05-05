PIERRE DE MAERE, Le Rocher de Palmer, Cenon

PIERRE DE MAERE Jeudi 26 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 34€ | Tarif Abonné.e : 31€ | Tarif Infidèle : 31€ | Tarif PMR/PSH : 31€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-26T20:30:00+01:00 – 2026-11-26T23:30:00+01:00

Est-ce son air malicieux, sa beauté androgyne ou sa voix de tête qui a fait connaître Pierre de Maere ? À moins que ce ne soit ce petit grain de folie douce, hérité de ses années collège ? Un style qui marque et charme puisqu’il est élu révélation masculine aux Victoires de la Musique 2023. Avec Je pense à vous, single sorti au printemps et extrait de son nouvel album, il assume et déclame son amour pour la musique : pop sautillante, phrasé singulier, envie de danser irrépressible. L’artiste aborde plus globalement les expériences fondatrices d’une période clé de sa vie, vécue entre 18 et 23 ans, un peu comme une adolescence en décalé. Aujourd’hui, à 24 ans, Pierre de Maere s’est taillé une place de choix dans la pop francophone, ralliant une communauté de fans grandissante, charmée par son goût du panache et son esprit épris de liberté. Un retour flamboyant, fidèle à lui-même.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/pierre-de-maere-26112026-1930 »}]

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