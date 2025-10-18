Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock Place Saint-Pierre Mâcon
Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock Place Saint-Pierre Mâcon samedi 18 octobre 2025.
Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Figure incontournable de la scène jazz française (ONJ, Archie Shepp, Henri Texier, Daniel Humair, Anne Paceo, Daniel Zimmermann, Joce Mienniel, Sébastien Texier, Raphael Imbert…) et nommé deuxième meilleur guitariste français par Jazz Magazine en 2024, Pierre Durand présente son nouvel album The End & The Beginning , nommé aux Victoires du Jazz 2024.
Avec cette nouvelle formation, il propose une lecture jazz du genre pop-rock.
Influencé entre autres par David Bowie, Yelawolf ou Miles Davis, Pierre Durand Electric 4tet se place au milieu d’un pont entre 3 rives du jazz il prend le goût de l’improvisation, de la pop le soin porté au lyrisme et aux compositions, du rock l’énergie.
Un brassage explosif !
Avec Pierre Durand à la guitare, Fred Escoffier aux claviers, vocoder,
Jérôme Regard à la basse électrique, effets, et Marc Michel à la batterie. .
Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net
English : Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock
German : Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock
Italiano :
Espanol :
L’événement Pierre Durand Electric 4TET Jazz Pop Rock Mâcon a été mis à jour le 2025-10-08 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)