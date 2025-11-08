Pierre Durand quartet Chapter 3: the end and the beginning Théâtre Saragosse Pau

Pierre Durand quartet Chapter 3: the end and the beginning

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Pierre Durand, guitare électrique,

Fred Escoffier, claviers, vocoder

Jérôme Regard, basse électrique, effets

Marc Michel, batterie

Pierre Durand n’a pas attendu la reconnaissance des Victoires du Jazz 2024, dans la catégorie Révélations , pour développer sa musique célébrant la liberté et le partage. Elle s’ancre dans les traditions les plus diverses des musiques afro-américaines au folk irlandais, sans oublier le blues et le rock.

Engagé et généreux, il parcourt les scènes les plus diverses tout en amenant sa musique dans des lieux aussi différents que les hôpitaux et les maisons d’arrêt. Ses collaborations avec de nombreux musiciens, Archie Shepp, Henri Texier, Amina Claudine Myers ou l’Orchestre National de Jazz (ONJ), font de lui un musicien unanimement reconnu et apprécié. .

Théâtre Saragosse 17 Avenue de Saragosse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@tonnerre-de-jazz.com

