PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ Début : 2025-11-21 à 21:00. Tarif : – euros.
AZ PROD ET L’ESPACE MALRAUX PRÉSENTENT : PIERRE-EMMANUEL BARRÉ« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?
AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37