PIERRE EMMANUEL BARRÉ Carcassonne vendredi 24 octobre 2025.

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 29 – 29 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-24 20:30:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

(Avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)

2031. Ça y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been. Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ?

Durée 1h15.

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

(With visual effects, sounds and all!)

2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been. To make a comeback, he’s decided to create a new show.

But to say what?

Running time: 1h15.

German :

(Mit visuellen Effekten, Sounds und so weiter huh!)

2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been. Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, eine neue Show zu kreieren.

Aber was soll er sagen?

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Italiano :

(Con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)

2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito. Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.

Ma per dire cosa?

Durata: 1 ora e 15 minuti.

Espanol :

(¡Con efectos visuales, sonidos y todo!)

2031. Ya está: Pierre-Emmanuel Barré es un viejo conocido. Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.

Pero, ¿para decir qué?

Duración: 1 hora y 15 minutos.

