PIERRE EMMANUEL BARRÉ Carcassonne
PIERRE EMMANUEL BARRÉ Carcassonne vendredi 24 octobre 2025.
PIERRE EMMANUEL BARRÉ
33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 29 – 29 – 32 EUR
Début : 2025-10-24 20:30:00
fin : 2025-10-24
2025-10-24
(Avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)
2031. Ça y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been. Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?
Durée 1h15.
33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
(With visual effects, sounds and all!)
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been. To make a comeback, he’s decided to create a new show.
But to say what?
Running time: 1h15.
German :
(Mit visuellen Effekten, Sounds und so weiter huh!)
2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been. Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, eine neue Show zu kreieren.
Aber was soll er sagen?
Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.
Italiano :
(Con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)
2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito. Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.
Ma per dire cosa?
Durata: 1 ora e 15 minuti.
Espanol :
(¡Con efectos visuales, sonidos y todo!)
2031. Ya está: Pierre-Emmanuel Barré es un viejo conocido. Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.
Pero, ¿para decir qué?
Duración: 1 hora y 15 minutos.
