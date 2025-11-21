Pierre-Emmanuel Barré Come-Back Joué-lès-Tours

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back Joué-lès-Tours vendredi 21 novembre 2025.

Pierre-Emmanuel Barré Come-Back

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 34 EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Dans le cadre du Festival Blagues [à part]

Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré

(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ?

Dans le cadre du Festival Blagues [à part]

Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré

(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ? 30 .

Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

As part of the Blagues [à part] Festival

A play by Pierre-Emmanuel Barré

(with visual effects, sounds and all!)

2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.

To make a comeback, he’s decided to create a new show.

But to say what?

German :

Im Rahmen des Festivals Blagues [à part]

Ein Stück von Pierre-Emmanuel Barré

(mit visuellen Effekten, Geräuschen und so weiter huh!)

2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been.

Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, eine neue Show zu kreieren.

Aber was soll er sagen?

Italiano :

Nell’ambito del festival Blagues [à part]

Uno spettacolo di Pierre-Emmanuel Barré

(con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)

2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito.

Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.

Ma per dire cosa?

Espanol :

En el marco del Festival Blagues [à part]

Una obra de Pierre-Emmanuel Barré

(con efectos visuales, sonidos y todo eso)

2031. Eso es: Pierre-Emmanuel Barré está de moda.

Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.

Pero, ¿para decir qué?

L’événement Pierre-Emmanuel Barré Come-Back Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT 37