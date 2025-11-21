Pierre-Emmanuel Barré Come-Back Joué-lès-Tours
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back Joué-lès-Tours vendredi 21 novembre 2025.
Pierre-Emmanuel Barré Come-Back
Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 34 EUR
Début : Vendredi 2025-11-21 21:00:00
Dans le cadre du Festival Blagues [à part]
Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré
(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)
2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?
Parc des Bretonnières Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
As part of the Blagues [à part] Festival
A play by Pierre-Emmanuel Barré
(with visual effects, sounds and all!)
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.
To make a comeback, he’s decided to create a new show.
But to say what?
German :
Im Rahmen des Festivals Blagues [à part]
Ein Stück von Pierre-Emmanuel Barré
(mit visuellen Effekten, Geräuschen und so weiter huh!)
2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been.
Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, eine neue Show zu kreieren.
Aber was soll er sagen?
Italiano :
Nell’ambito del festival Blagues [à part]
Uno spettacolo di Pierre-Emmanuel Barré
(con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)
2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito.
Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.
Ma per dire cosa?
Espanol :
En el marco del Festival Blagues [à part]
Una obra de Pierre-Emmanuel Barré
(con efectos visuales, sonidos y todo eso)
2031. Eso es: Pierre-Emmanuel Barré está de moda.
Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.
Pero, ¿para decir qué?
