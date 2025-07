Pierre-Emmanuel BARRE « Come back » Rue de la Gare Mamers

Pierre-Emmanuel BARRE « Come back »

Rue de la Gare Espace Saugonna Mamers Sarthe

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04 22:00:00

2025-10-04

COME-BACK Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré (avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ? .

Rue de la Gare Espace Saugonna Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

« COME-BACK » A play by Pierre-Emmanuel Barré (with visual effects, sounds and all!)

German :

« COME-BACK » Ein Stück von Pierre-Emmanuel Barré (mit visuellen Effekten, Geräuschen und so weiter, huh!)

Italiano :

« COME-BACK » Uno spettacolo di Pierre-Emmanuel Barré (con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)

Espanol :

« COME-BACK » Una obra de Pierre-Emmanuel Barré (¡con efectos visuales, sonidos y todo!)

