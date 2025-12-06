PIERRE EMMANUEL BARRE – LA BARROISE Bar Le Duc
PIERRE EMMANUEL BARRE – LA BARROISE Bar Le Duc samedi 6 décembre 2025.
PIERRE EMMANUEL BARRE Début : 2025-12-06 à 21:00. Tarif : – euros.
« ????-???? »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré (avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !) 2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?
LA BARROISE 85 RUE ERNEST BRADFER 55000 Bar Le Duc 55