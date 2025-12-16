Pierre Emmanuel Barré Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Pierre Emmanuel Barré

Du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Théâtre L'Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-30

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ?

.

English :

2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.

To make a comeback, he’s decided to create a new show.

But to say what?

