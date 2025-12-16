Pierre Emmanuel Barré Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Pierre Emmanuel Barré Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement jeudi 29 janvier 2026.
Pierre Emmanuel Barré
Du jeudi 29 au vendredi 30 janvier 2026 à partir de 20h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-29
2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?
.
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.
To make a comeback, he’s decided to create a new show.
But to say what?
L’événement Pierre Emmanuel Barré Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille