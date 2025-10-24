PIERRE-EMMANUEL BARRE – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz
PIERRE-EMMANUEL BARRE – METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN Metz samedi 25 avril 2026.
PIERRE-EMMANUEL BARRE Début : 2026-04-25 à 20:00. Tarif : – euros.
« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?
Vous pouvez obtenir votre billet ici
METZ CONGRES ROBERT SCHUMAN PARVIS DE L’AMPHITHÉÂTRE, 57000 Metz 57