Pierre-Emmanuel Barré Metz Congrès-Robert Schuman Metz

2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?Adultes
Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.
To make a comeback, he decided to create a new show.
But to say what?
