Pierre-Emmanuel Barré Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00
2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.

Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.

Mais pour dire quoi ?Adultes
Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est  

English :

2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.

To make a comeback, he decided to create a new show.

But to say what?

