PIERRE-EMMANUEL BARRE – PIERRE EMMANUEL BARRE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand
PIERRE-EMMANUEL BARRE – PIERRE EMMANUEL BARRE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand mercredi 28 janvier 2026.
PIERRE-EMMANUEL BARRE – PIERRE EMMANUEL BARRE Début : 2026-01-28 à 20:00. Tarif : – euros.
LA PROD PRÉSENTE : PIERRE EMMANUEL BARRE« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?
Vous pouvez obtenir votre billet ici
LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63