POPA CHUBBY LIVE BAND – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

POPA CHUBBY LIVE BAND Début : 2025-11-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Initialement prévu le 30 novembre 2024, le concert est reporté au 19 novembre 2025.Les billets restent valables pour la nouvelle date. Veuillez vous présenter à votre point de vente initial pour toute demande de remboursement.Popa Chubby hard rock le blues depuis plus de 30 ans !Ce musicien hors normes nous présentera son nouvel opus, Emotional Gangster (2022), qui « prêche la bonne parole d’un blues rock inflammable » (Rolling Stone), ainsi que ses plus grands tubes. Comme une rencontre au sommet entre The Stooges et Buddy Guy, Motörhead et Muddy Waters ou Jimi Hendrix et Robert Johnson.Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby écume depuis plus de vingt ans les salles de concerts du monde armé de sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap.Personnage et guitariste hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. Après avoir rempli l’Olympia en 2021 et en 2024, il poursuit sa tournée pour présenter son tout dernier album en live.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86