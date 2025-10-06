PIERRE-EMMANUEL BARRÉ – SALLE POIREL Nancy

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ Début : 2026-04-23 à 20:00. Tarif : – euros.

« COME-BACK »Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)2031. Ca y est : Pierre-Emmanuel Barré est has-been.Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.Mais pour dire quoi ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

SALLE POIREL 3 rue Victor Poirel 54000 Nancy 54