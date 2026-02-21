Pierre-Emmanuel Barré Spectacle d’humour Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère
Début : 2026-03-11 20:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
2031.Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been. Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle. Mais pour dire quoi ?
Informations pratiques
Placement libre, assis.
Réservation en ligne recommandée.
Organisé par Arsenal productions . .
Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30
