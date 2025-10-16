PIERRE EMONOT FACE AU PEUPLE Sète

PIERRE EMONOT FACE AU PEUPLE Sète jeudi 16 octobre 2025.

PIERRE EMONOT FACE AU PEUPLE

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18

Face au Peuple Le one-man show délicieusement incorrect de Pierre Emonot

Face au Peuple Le one-man show délicieusement incorrect de Pierre EmonotNe vous fiez pas à son allure de dandy bien élevé Pierre Emonot est capable des pires horreurs… avec une élégance redoutable.Sous ses airs de bourgeois d’un autre temps, il décortique notre société à coups de tirades raffinées et de piques assassines.Ses cibles ?Les films de gauche, les livres de droite, les baguettes pas assez cuites… et surtout lui-même.Cynique, mégalomane, méprisant juste ce qu’il faut… bref on l’adore et on en redemande.Au programme Une heure d’ironie brillante, d’éloquence impitoyable et d’humour politique comme on n’en fait plus.Un personnage unique, là où l’intelligence rencontre la mauvaise foi.Récompenses qui claquent • Élu Meilleur spectacle d’humour du Festival Off Avignon 2023 (Avignon Awards)• Grand prix du jury + Prix du public au Festival national des humoristes 2023 (Tournon-sur-Rhône)Mise en scène Alexandre Delimoges .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13

English :

Face au Peuple Pierre Emonot’s deliciously incorrect one-man show

German :

Face au Peuple Die herrlich unkorrekte Ein-Mann-Show von Pierre Emonot

Italiano :

Face au Peuple spettacolo personale deliziosamente scorretto di Pierre Emonot

Espanol :

Face au Peuple El espectáculo unipersonal deliciosamente incorrecto de Pierre Emonot

L’événement PIERRE EMONOT FACE AU PEUPLE Sète a été mis à jour le 2025-10-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE