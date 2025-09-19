« Pierre et Art », mobiliers en pierre de la vallée d’Ossau 64260 Arudy Arudy

« Pierre et Art », mobiliers en pierre de la vallée d’Ossau 19 – 21 septembre 64260 Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Exposition photographique dans la rue

Ce reportage est constitué de 15 grands panneaux présentant le travail des pierres et des marbres issus de la Vallée d’Ossau.

64260 Arudy Place de l'Hôtel de Ville

Isabelle Bregeaux, © Claude Campos