« Pierre et Art » : visite guidée du patrimoine Mairie Arudy

« Pierre et Art » : visite guidée du patrimoine 20 et 21 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Marie-Hélène vous fera découvrir le patrimoine architectural d’Arudy et son histoire ainsi que les salles archéologie et paléonthologie du Musée d’Ossau.

Mairie 2 place de l'Hôtel de ville 64260 Arudy Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

Isabelle Bregeaux © Claude Campos