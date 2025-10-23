Pierre et le loup mediathèque Castelnau-Chalosse

Pierre et le loup mediathèque Castelnau-Chalosse jeudi 23 octobre 2025.

Pierre et le loup

mediathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Allonge toi, ferme les yeux et profite du livre audio de Pierre et loup ! Ressent de nouvelles sensations et émotions avec cette adaptation.

Découpe et décore un loup articulé ! Avec des attaches parisiennes, assemble ton jouet en papier cartonné et anime ton pantin.

Pour les 6-8 ans

Lecture allonge toi, ferme les yeux et profite du livre audio de Pierre et loup ! Ressent de nouvelles sensations et émotions avec cette adaptation du conte de Prokofiev.

Atelier découpe et décore un loup articulé ! Avec des attaches parisiennes, assemble ton jouet en papier cartonné et anime ton pantin en tirant sur les ficelles !

Réservation conseillée. Pour les 6-8 ans .

mediathèque 74 Place de la Chalosse Castelnau-Chalosse 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Pierre et le loup

Lie back, close your eyes and enjoy the Peter and the Wolf audiobook! Experience new sensations and emotions with this adaptation.

Cut out and decorate an articulated wolf! Use brads to assemble your cardboard toy and bring your puppet to life.

For 6-8 year-olds

German : Pierre et le loup

Lehne dich zurück, schließe die Augen und genieße das Hörbuch von Peter und der Wolf! Spüre neue Gefühle und Emotionen mit dieser Adaption.

Schneide einen gelenkigen Wolf aus und dekoriere ihn! Mit Pariser Klammern baust du dein Spielzeug aus Kartonpapier zusammen und erweckst deinen Hampelmann zum Leben.

Für Kinder von 6-8 Jahren

Italiano :

Sdraiatevi, chiudete gli occhi e godetevi l’audiolibro di Pietro e il lupo! Sperimentate nuove sensazioni ed emozioni con questo adattamento.

Ritaglia e decora un lupo articolato! Utilizzate le graffette per assemblare il vostro pupazzo di cartone e dargli vita.

Per bambini di 6-8 anni

Espanol : Pierre et le loup

Túmbate, cierra los ojos y disfruta del audiolibro de Pedro y el lobo Experimenta nuevas sensaciones y emociones con esta adaptación.

¡Recorta y decora un lobo articulado! Utiliza brads para ensamblar tu juguete de cartón y dar vida a tu marioneta.

Para niños de 6 a 8 años

L’événement Pierre et le loup Castelnau-Chalosse a été mis à jour le 2025-10-06 par Landes Chalosse