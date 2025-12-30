PIERRE ET LE LOUP THEATRE AKTEON – MONTREUIL Montreuil

PIERRE ET LE LOUP Début : 2026-01-11 à 15:30. Tarif : – euros.

Du 10 janvier au 22 marsMerc/Sam/Dim et tous les jours pendant les vacancesA 15h30 les samedis et dimanchesA 15h les mercerdis et pendant les vacancesA partir de 4 ansUn voyage musical en belle compagnie avec les merveilleuses marionnettes d’Hugo Lagomarsino qui fascinent les enfants.Pierre vit en lisière de la forêt avec ses grands-parents qui veillent sur lui.Ses amis, Cricri un oiseau malicieux et Coincouette le canard, sont ses compagnons d’aventure dans le jardin.Un jour on ouvre la porte du jardin …que va t’il arriver?L’originalité de cette nouvelle version du célèbre conte est de donner la parole à tous les personnages.Le spectacle est rythmé par la musique de Serge Prokoviev et des chansons écrites à partir d’arrangements.Ce conte musical fait découvrir aux enfants l’univers de la musique.Durée : 45 minCie Théâtre de la LuneMise en scène, adaptation, décor, marionnettes : Hugo LagomarsinoArrangements musicals : Sébastien AlbilloMarionnettistes (en alternance) : Mohid Abid, Rémi Bourdeau, Marine SobelPhotos : Julien ClapotLa presse en parleLA MUSE Idéal 3/6 ans. Une belle variation musicale, originale, autour du célèbre conte. Une histoire en chansons où l’on retrouve les compagnons de Pierre sous forme de marionnettes… Hugo Lamarsino a bien du talent ! Ces marionnettes sont craquantes, le loup ne fait pas exception à la règle et il ne fait même pas peur, ce qui pour les petits n’est pas plus mal… Outre l’oiseau, le chat, le canard, le grand-père, les chasseurs, les enfants découvrent une poule pipelette, des hérissons à la queue leu leu, la vache Lucienne… Tous prennent vie sur un immense décor coloré, subtilement mis en lumière. C’est un très bon moment à partager ! LE PARISIEN … La mise en scène en marionnettes du conte culte est une jolie réussite. Les chansons écrites à partir des arrangements du compositeur russe fonctionnent. Sans oublier la beauté des marionnettes qui fascinent les plus jeunes du début à la fin…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE AKTEON – MONTREUIL 88 RUE ALEXIS PESNON 93100 Montreuil 93