Pierre et Lumière Saumur

Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Unique en son genre, Pierre et Lumière est un parcours souterrain où vous pourrez admirer d’impressionnantes sculptures représentant les monuments et le patrimoine du Val de Loire.

Le parcours de visite fait découvrir une vingtaine de lieux sculptés en détails.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 70 04 infos@pierre-et-lumiere.com

English :

The only one of its kind, Pierre et Lumière is an underground trail where you can admire impressive sculptures representing the monuments and heritage of the Loire Valley.

German :

Einzigartig in seiner Art ist Pierre et Lumière, ein unterirdischer Rundgang, auf dem Sie beeindruckende Skulpturen bewundern können, die die Denkmäler und das Kulturerbe des Loiretals darstellen.

Italiano :

Pierre et Lumière è un percorso sotterraneo unico nel suo genere, dove si possono ammirare imponenti sculture che rappresentano i monumenti e il patrimonio della Valle della Loira.

Espanol :

Pierre et Lumière es un recorrido subterráneo único en el que podrá admirar impresionantes esculturas que representan los monumentos y el patrimonio del Valle del Loira.

