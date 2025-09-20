« Pierre et passion, une histoire de transmission » : projection sur la restauration de l’abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois

« Pierre et passion, une histoire de transmission » : projection sur la restauration de l’abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois samedi 20 septembre 2025.

« Pierre et passion, une histoire de transmission » : projection sur la restauration de l’abbaye Saint-Arnoul 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Arnoul Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Projection d’une vidéo de l’INA sur les travaux de restauration de l’abbaye Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois dans les années 1960. Événement organisé par les Archives municipales.

Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 03 97

Projection d’une vidéo de l’INA sur les travaux de restauration de l’abbaye Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois dans les années 1960. Événement organisé par les Archives municipales.

© INA