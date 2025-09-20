« Pierre et passion, une histoire de transmission » : projection sur la restauration de l’abbaye Saint-Arnoul Abbaye Saint-Arnoul Crépy-en-Valois
Entrée libre et gratuite
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Projection d’une vidéo de l’INA sur les travaux de restauration de l’abbaye Saint-Arnoul de Crépy-en-Valois dans les années 1960. Événement organisé par les Archives municipales.
Abbaye Saint-Arnoul Place Saint-Simon – 60800 Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France 03 44 59 03 97
© INA