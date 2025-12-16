Pierre Fenard 30 ans de photo-journalisme à Saint-Brieuc Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Pierre Fenard 30 ans de photo-journalisme à Saint-Brieuc Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy samedi 24 janvier 2026.
La rue, avec son impertinence et son esprit rebelle, m’a toujours fasciné. Elle est le théâtre d’expressions sincères, annonçant souvent les courants d’opinion à venir. Elle mêle la résistance collective à l’expression individuelle, insufflant une énergie joyeuse et créatrice, esquissant des îlots de fraternité. Pierre Fenard
Pierre Fenard est une figure emblématique de Saint-Brieuc journaliste, photographe, il est aussi à l’initiative des Bistrots de l’Histoire des rencontres pour réfléchir collectivement à l’histoire qui ont marqué la vie culturelle durant plus de 20 ans. Dès les années 80, appareil photo en main, il s’est fait le témoin des grands mouvements sociaux, à Saint-Brieuc ou ailleurs, avec le désir d’accompagner les échos de la rue et d’en faire ressortir les sens .
Il sera à la bibliothèque pour une soirée autour de son livre Ilots de résistance , paru en 2023, un recueil de photographies qui témoignent chacune d’un engagement citoyen. L’occasion d’échanger sur la genèse du livre, sa démarche artistique et l’histoire derrière chaque photo.
