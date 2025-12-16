Pierre Fenard 30 ans de photo-journalisme à Saint-Brieuc Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Pierre Fenard 30 ans de photo-journalisme à Saint-Brieuc

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

La rue, avec son impertinence et son esprit rebelle, m’a toujours fasciné. Elle est le théâtre d’expressions sincères, annonçant souvent les courants d’opinion à venir. Elle mêle la résistance collective à l’expression individuelle, insufflant une énergie joyeuse et créatrice, esquissant des îlots de fraternité. Pierre Fenard

Pierre Fenard est une figure emblématique de Saint-Brieuc journaliste, photographe, il est aussi à l’initiative des Bistrots de l’Histoire des rencontres pour réfléchir collectivement à l’histoire qui ont marqué la vie culturelle durant plus de 20 ans. Dès les années 80, appareil photo en main, il s’est fait le témoin des grands mouvements sociaux, à Saint-Brieuc ou ailleurs, avec le désir d’accompagner les échos de la rue et d’en faire ressortir les sens .

Il sera à la bibliothèque pour une soirée autour de son livre Ilots de résistance , paru en 2023, un recueil de photographies qui témoignent chacune d’un engagement citoyen. L’occasion d’échanger sur la genèse du livre, sa démarche artistique et l’histoire derrière chaque photo.

