Pierre, feuille, château ! Théâtre et marionnette

Château Caen Calvados

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

2025-12-20 2025-12-27

Guillaume le Conquérant, avant de devenir le personnage historique marquant de notre Millénaire, a d’abord été un enfant. Un enfant comme les autres ? Il rêve, il joue malgré un duché en héritage. À travers ce spectacle, on redécouvre qu’être enfant et grandir pose souvent de véritables défis… et encore plus quand on s’appelle Guillaume le Conquérant.

Une création de la compagnie Alkime, proposée par le Musée de Normandie.

A partir de 5 ans. Durée 30 minutes. 6 € entrée incluse, billetterie au pavillon d’accueil ou en ligne.

Samedis 20 et 27 décembre 2025 à 16h.

Ouverture des réservations 2 mois avant la date du spectacle. .

Château Caen 14000 Calvados Normandie

English : Pierre, feuille, château ! Théâtre et marionnette

Discover a creation by compagnie Alkime: William the Conqueror, before becoming the most important historical figure of our millennium, was first and foremost a child. A child like any other? He dreams, he plays, despite inheriting a duchy.

German : Pierre, feuille, château ! Théâtre et marionnette

Entdecken Sie eine Kreation der Kompanie Alkime: Wilhelm der Eroberer war, bevor er zur prägenden historischen Figur unseres Jahrtausends wurde, zunächst ein Kind. Ein Kind wie alle anderen? Er träumt, er spielt, obwohl er ein Herzogtum geerbt hat.

Italiano :

Scoprite una creazione dell’azienda Alkime: Guglielmo il Conquistatore, prima di diventare la figura storica più importante del nostro millennio, era prima di tutto un bambino. Un bambino come tutti gli altri? Sogna, gioca, nonostante abbia ereditato un ducato.

Espanol :

Descubra una creación de la empresa Alkime: Guillermo el Conquistador, antes de convertirse en la figura histórica definitoria de nuestro milenio, fue ante todo un niño. ¿Un niño como los demás? Sueña, juega, a pesar de haber heredado un ducado.

