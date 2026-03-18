Pierre, feuille, pinceaux Lassay-les-Châteaux
Pierre, feuille, pinceaux Lassay-les-Châteaux samedi 23 mai 2026.
Pierre, feuille, pinceaux
Niort-la-Fontaine Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Promenade au coeur du temps
Les reliefs boisés de Niort-la-Fontaine livrent de pittoresques paysages chers aux peintres impressionnistes, mais saviez-vous que ce paysage a 330 millions d’années ? Qu’avant Pissaro, les Hommes Préhistoriques ont foulés ces sentiers ? Promenons-nous au cours du temps pour écouter les histoires des pierres qui sommeillent ici. Promenade botanique, historique et géologique au creux des chemins.
5 km aller-retour.
Inscription auprès de l’Étinbulle .
Niort-la-Fontaine Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 23 47 57
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English :
A walk through time
L’événement Pierre, feuille, pinceaux Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-03-18 par CDT53