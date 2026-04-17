Landunvez

Pierre Fouchenneret interprète Les Sonates et Partitas pour violon seul

Chapelle de Kersaint en Landunvez Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:30:00

fin : 2026-08-08 18:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Natif de Grasse Pierre Fouchenneret débute ses études musicales de violon au conservatoire de Nice et obtient le premier prix de violon à l’unanimité avec les félicitations du jury a l’âge de douze ans.

La même année, il est reçu au concours d’entrée du Conservatoire National Supérieur de Paris.

Il est invité régulièrement dans les studios de France Musique et de la télévision etl se produit régulièrement en concert, tant en France qu’à l’étranger.

Pierre Fouchenneret interprétera en 2 concerts à 17h30 et à 20h30 .

Les Sonates et Partitas pour violon seul (BWV 1001–1006) sont un ensemble de six compositions pour violon solo de Johann Sebastian Bach.

(33 € les 2 concerts ou 22 € un concert) .

Chapelle de Kersaint en Landunvez Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 67 62 86 43

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English : Pierre Fouchenneret interprète Les Sonates et Partitas pour violon seul

L’événement Pierre Fouchenneret interprète Les Sonates et Partitas pour violon seul Landunvez a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE