Pierre Garnier LDLC Arena Décines-Charpieu

Pierre Garnier

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 40.5 – 40.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année en solo sur scène à la LDLC Arena !

.

English :

Pierre Garnier, the musical phenomenon of the year, performs solo at the LDLC Arena!

German :

Pierre Garnier, das musikalische Phänomen des Jahres solo auf der Bühne in der LDLC Arena!

Italiano :

Pierre Garnier, il fenomeno musicale dell’anno, da solo sul palco della LDLC Arena!

Espanol :

Pierre Garnier, el fenómeno musical del año, ¡en solitario sobre el escenario del LDLC Arena!

L’événement Pierre Garnier Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-10-07 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme