Pierre Garnier LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 22 novembre 2025.
Tarif : 40.5 – 40.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année en solo sur scène à la LDLC Arena !
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Pierre Garnier, the musical phenomenon of the year, performs solo at the LDLC Arena!
German :
Pierre Garnier, das musikalische Phänomen des Jahres solo auf der Bühne in der LDLC Arena!
Italiano :
Pierre Garnier, il fenomeno musicale dell’anno, da solo sul palco della LDLC Arena!
Espanol :
Pierre Garnier, el fenómeno musical del año, ¡en solitario sobre el escenario del LDLC Arena!
