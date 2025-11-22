Pierre Garnier – LDLC Arena Décines-Charpieu
Pierre Garnier – LDLC Arena Décines-Charpieu samedi 22 novembre 2025.
Rhône
Pierre Garnier LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil
Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Pierre Garnier Décines-Charpieu a été mis à jour le 2025-04-08 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme