Pierre Garnier Dimanche 6 juillet, 20h40 Parc du Jard Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-06T20:40:00 – 2025-07-06T22:00:00

Fin : 2025-07-06T20:40:00 – 2025-07-06T22:00:00

Grand vainqueur de la Star Academy 2023, Pierre Garnier a conquis le public par son charisme et sa voix moderne, entre pop et variété. Avec un timbre reconnaissable et des mélodies accrocheuses, il s’impose déjà comme la révélation de la nouvelle scène française. Son premier album, très attendu, promet de confirmer son talent.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

La nouvelle voix de la pop française

©Naumaur