PIERRE GARNIER – ZENITH DE DIJON Dijon

PIERRE GARNIER Début : 2025-12-07 à 18:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS (R20-5534/5536) PRÉSENTE : PIERRE GARNIERPierre Garnier, le phénomène musical de l’année de retour sur scène pour une tournée des zéniths en solo ! Après un préambule de tournée du « Chaque Seconde Tour » prévu pour début 2025 et complète en 2 heures dès l’ouverture des ventes, le grand vainqueur de la Star Academy partira ensuite sur la route des zéniths à travers toute la France. Car Pierre Garnier, c’est une voix aussi singulière que puissante et une personnalité attachante, qui lui ont permis de conquérir le cœur des millions de spectateurs et téléspectateurs. 2024, c’est l’année de tous les records pour ce jeune artiste de 22 ans. Depuis sa sortie de l’émission, il enchaîne les succès, notamment avec son titre « Ceux qu’on était » certifié single de diamant (50 000 000 de streams) et devenu un tube incontournable en l’espace de quelques mois seulement. En parallèle, le Star Academy Tour, plus grosse tournée francophone de l’année réunissant plus de 400 000 spectateurs, a été l’occasion pour lui de prouver sa prestance scénique et sa remarquable aisance sur scène.Son premier album « Chaque Seconde » suivi de cette tournée solo lui permettront de se présenter individuellement, de dévoiler un bout de sa vie, un bout de lui … Mais surtout, à travers cette première tournée, Pierre partira à la rencontre de son propre public. Celui qui le suit déjà. Qui l’attend déjà. Qui l’aime déjà.Réservation PMR : billetterie@pleaseplease.fr

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21